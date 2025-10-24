Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новороссийская винодельня оптимизировала производство

Благодаря внедрению бережливых технологий эффективность работы на предприятии удалось увеличить на 67%

Принципы бережливого производства были внедрены в работу новороссийской винодельни «Тристория» в Краснодарском крае в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря этому предприятию удалось оптимизировать производство и увеличить ряд показателей, сообщили в администрации города.

При поддержке экспертов регионального центра компетенций сотрудники винодельни перераспределили трудовые ресурсы, скорректировали режим работы, стандартизировали ключевые процессы и внедрили практику производственного анализа. Полученный успешный опыт в компании планируют распространить на другие смежные подразделения.

«В результате реализации проекта время производственного процесса сократилось на 39,6%, производительность труда выросла на 67%, а внеплановые простои снизились на 23%», — рассказала первый заместитель главы городского округа Эльвира Кальченко.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.