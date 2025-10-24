Новороссийская винодельня оптимизировала производство

Принципы бережливого производства были внедрены в работу новороссийской винодельни «Тристория» в Краснодарском крае в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря этому предприятию удалось оптимизировать производство и увеличить ряд показателей, сообщили в администрации города.
При поддержке экспертов регионального центра компетенций сотрудники винодельни перераспределили трудовые ресурсы, скорректировали режим работы, стандартизировали ключевые процессы и внедрили практику производственного анализа. Полученный успешный опыт в компании планируют распространить на другие смежные подразделения.
«В результате реализации проекта время производственного процесса сократилось на 39,6%, производительность труда выросла на 67%, а внеплановые простои снизились на 23%», — рассказала первый заместитель главы городского округа Эльвира Кальченко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.