Предприятия Владимирской области планируют закупить около 200 роботов

«Тема автоматизации и повышения производительности труда недавно обсуждалась на правительственном часе в Государственной Думе. Предприятия, которые мы сегодня посетили, наглядно демонстрируют эти процессы. Национальный проект помогает придать им дополнительный импульс. В России работает уже около десятка отечественных производителей промышленных роботов. Важно, чтобы новые роботы, которые предприятия планируют закупить, как минимум частично были российского производства», — подчеркнул Мантуров.