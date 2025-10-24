Предприятия Владимирской области планируют закупить около 200 роботов

Около 200 роботов, которые выполняют рутинные операции на производстве, планируют поставить на предприятия Владимирской области. Поможет в этом нацпроект «Средства производства и автоматизации», сообщили в аппарате правительства РФ.
Так, в компаниях, которые работают на территории технопарка «Русклимат ИКСЭл» в регионе, уже используют примерно 70 роботов. Эти производственные площадки посетил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров совместно с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.
«Тема автоматизации и повышения производительности труда недавно обсуждалась на правительственном часе в Государственной Думе. Предприятия, которые мы сегодня посетили, наглядно демонстрируют эти процессы. Национальный проект помогает придать им дополнительный импульс. В России работает уже около десятка отечественных производителей промышленных роботов. Важно, чтобы новые роботы, которые предприятия планируют закупить, как минимум частично были российского производства», — подчеркнул Мантуров.
На предприятиях первому вице-премьеру и губернатору показали роботизированное производство задней панели коллекторов, участки покраски и сборки готовых корпусных изделий. Мантуров и Авдеев осмотрели производство водонагревателей полного цикла: от сварки до сборки, также им показали продукцию под брендом Aurus — водонагреватели со скрытым монтажом и конвекторы.
На заводе промышленной группы по производству стальных панельных радиаторов продемонстрировали работу недавно запущенной новой линии. Завершилось посещение технопарка «Русклимат ИКСЭл» на заводе, который год назад открыл по видеосвязи Президент России Владимир Путин — там выпускаются модульные системы вентиляции и кондиционирования.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.