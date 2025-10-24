Подмосковный хор «Кантилена» вышел в финал всероссийского фестиваля

Академический камерный женский хор «Кантилена» из Раменского округа Подмосковья стал лауреатом I степени на окружном этапе и вышел в финал XI Всероссийского хорового фестиваля, который пройдет в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Творческий коллектив, основанный в 1990 году, с 2008-го носит звание «Народный». Под руководством хормейстера Екатерины Белкиной и концертмейстера Артема Сидорова женщины ведут активную концертную деятельность. В том числе они дают представления для людей с ОВЗ и ветеранов. В их репертуаре — произведения русской и зарубежной классики, духовная, фольклорная и современная музыка.
Уточним, что в окружном этапе ЦФО приняли участие 20 коллективов. Они представляли столицу, Подмосковье, Белгородскую, Костромскую, Смоленскую, Владимирскую, Тамбовскую, Тульскую и Тверскую области. Заключительный этап XI Всероссийского хорового фестиваля состоится в ноябре-декабре текущего года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.