Подмосковный хор «Кантилена» вышел в финал всероссийского фестиваля

Творческий коллектив, основанный в 1990 году, с 2008-го носит звание «Народный». Под руководством хормейстера Екатерины Белкиной и концертмейстера Артема Сидорова женщины ведут активную концертную деятельность. В том числе они дают представления для людей с ОВЗ и ветеранов. В их репертуаре — произведения русской и зарубежной классики, духовная, фольклорная и современная музыка.