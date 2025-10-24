Путин разрешил ввоз товаров из Киргизии и Казахстана без маркировки ЕАЭС до 10 декабря

В июле Путин поручил правительству до конца года разработать законодательные механизмы для признания недействительными сертификатов соответствия товаров, выданных в странах ЕАЭС с нарушением установленных требований, а также для изъятия с рынка такой продукции. Кроме того, было поручено «создать механизмы приостановления выпуска в обращение, приостановления обращения и изъятия с рынка такой продукции», получившей сертификаты с нарушениями.