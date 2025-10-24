Бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу оправдали по делу о коррупции

В Турции суд оправдал экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу по делу о коррупции, когда тот занимал пост главы префектуры района Бейликдюзю. Об этом сообщает местная газета Cumhuriyet.
Дело в отношении Имамоглу и шестерых других человек возбудили в 2023 году. По версии обвинения, экс-мэр Стамбула в момент работы на должности префекта в 2015 году участвовал в подтасовке тендера. Ему грозило от трех до семи лет тюрьмы.
Адвокат политика Нусрет Йылмаз на заседании говорил, что обвинение за весь процесс не подготовило заключения. В результате Имамоглу и шесть экс-работников префектуры были оправданы по данному делу.
Однако в отношении Имамоглу и других чиновников в пятницу было возбуждено новое дело по подозрению в шпионаже в период выборов мэра 2019 года.
Между тем, в июле суд в Стамбуле вынес приговор Экрему Имамоглу, арестованному по обвинению в оскорблении местного прокурора. Как сообщал телеканал Haberturk, его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. При этом, сторона Имамоглу говорила о намерении подать апелляцию на решение суда.