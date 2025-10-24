Ричмонд
Рютте: НАТО не имеет полномочий в вопросе передачи ракет Tomahawk Киеву

Генсек НАТО Рютте заявил, что только США могут принимать решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс не имеет полномочий в вопросе передачи дальнобойных ракет Tomahawk Украине, решение по нему могут принять только США. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам заседания так называемой «коалиции желающих».

«Это решение, какое оружие передавать, могут принимать только сами страны — члены НАТО», — сообщил он, отвечая на вопрос журналистов про передачу Киеву ракет Tomahawk в будущем.

При этом Рютте не стал комментировать вопрос о том, считает ли он, что США могут передать Киеву вооружения и когда это может произойти.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что сообщения о возможных поставках США дальнобойных ракет Tomahawk Украине являются попыткой эскалации конфликта.

