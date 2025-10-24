В Челябинске впервые пройдет форум «Инклюзия в креативных индустриях»

Форум «Инклюзия в креативных индустриях», направленный на профориентацию молодежи с инвалидностью в сфере творческих профессий, впервые состоится в Челябинске 5−6 декабря в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Мероприятие пройдет на площадках кинотеатра «Знамя» и штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Форум объединит молодежные сообщества, креативный бизнес и культурные организации. Он станет площадкой для обмена лучшими практиками.
Для участников форума организуют встречи с представителями креативного бизнеса и федеральными экспертами, например, с руководителем PR-проектов «Кинопоиска» Дарьей Черкудиновой и основателем «Инклюзивного ресурсного центра» Алексеем Транцевым. Также во время мероприятия проведут мастер-классы по русскому жестовому языку и интерактивную сессию «Знакомство с собаками-поводырями».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.