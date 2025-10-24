Военного с шевроном из аниме «Атака титанов» сняли на видео в Грозном

На видеозаписи представлены бойцы, которые выстроились в несколько шеренг перед посадкой в военно-транспортный самолет. Перед ними выступал руководитель регионального штаба СВО Магомед Даудов с напутственным словом. У одного из молодых военнослужащих с позывным «Бледный» на плече виден шеврон с логотипом, который можно увидеть на форме персонажей «Атаки титанов», входящих в разведывательный корпус.