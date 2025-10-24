Военного с шевроном из аниме «Атака титанов» сняли на видео в Грозном

Из столицы Чеченской Республики, города Грозного, в зону специальной военной операции (СВО) отправился военнослужащий с шевроном из аниме «Атака титанов». Соответствующие кадры в пятницу, 24 октября, опубликовал глава республики Рамзан Кадыров.
На видеозаписи представлены бойцы, которые выстроились в несколько шеренг перед посадкой в военно-транспортный самолет. Перед ними выступал руководитель регионального штаба СВО Магомед Даудов с напутственным словом. У одного из молодых военнослужащих с позывным «Бледный» на плече виден шеврон с логотипом, который можно увидеть на форме персонажей «Атаки титанов», входящих в разведывательный корпус.
Помимо шеврона, на форме у «Бледного» закреплено крупное деревянное православное распятие и нашивка с надписью «Хорошим я уже был, не понравилось. Не ценят», передает Telegram-канал Кадырова.
Супруга участника СВО рассказала, что подаренный их трехлетним сыном игрушечный тигр спас бойцу жизнь. Мужчина постоянно носил его в кармане, но в один момент игрушка выпала. Военный наклонился, чтобы подобрать тигра, и благодаря этому смог выжить.