В Свердловской области состоится фестиваль детских музейных маршрутов

VII фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий» пройдет с 25 октября по 9 ноября в Екатеринбурге и Верхней Пышме в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В 2025 году площадками фестиваля станут 17 музеев. Во время их посещения дети, подростки и их родители будут выполнять творческие задания и получать награды. Тема фестиваля в 2025 году — «Горожане». Участники получат в музеях путеводители. За прохождение маршрутов детям будут вручать дипломы, наклейки и фирменные значки. Ознакомиться с расписанием фестиваля можно по ссылке.
Также во время мероприятия проведут различные мастер-классы, экскурсии и интерактивные занятия. Приобрести билет на фестиваль могут обладатели Пушкинской карты. При этом за посещение большинства музеев дошкольникам платить не придется.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.