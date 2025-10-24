В Свердловской области состоится фестиваль детских музейных маршрутов

В 2025 году площадками фестиваля станут 17 музеев. Во время их посещения дети, подростки и их родители будут выполнять творческие задания и получать награды. Тема фестиваля в 2025 году — «Горожане». Участники получат в музеях путеводители. За прохождение маршрутов детям будут вручать дипломы, наклейки и фирменные значки. Ознакомиться с расписанием фестиваля можно по ссылке.