Экстремал Цибулько повторил трюк Тома Круза, спрыгнув со скалы на мотоцикле

Российский экстремал Николай Цибулько решил повторить трюк американского актера Тома Круза из фильма «Миссия невыполнима — 8»: он спрыгнул в пропасть на мотоцикле в горах Дагестана. Об этом в пятницу, 24 октября, рассказали в «КП-Северный Кавказ».
Прыжок экстремал совершил еще 23 октября. Сначала он разогнался на трапе, который был установлен на горе. После спрыгнул вниз со страховочными парашютами.
В свободном падении Цибулько пробыл 2−3 секунды, далее отпрыгнул от мотоцикла и открыл парашют.
— Это было безумно, волнительно, сложно, холодно, темно. Список можно продолжать долго, — цитирует коллегу Цибулько Сергея Белокрылина издание.
