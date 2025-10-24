Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экстремал Цибулько повторил трюк Тома Круза, спрыгнув со скалы на мотоцикле

Российский экстремал Николай Цибулько решил повторить трюк американского актера Тома Круза из фильма «Миссия невыполнима — 8»: он спрыгнул в пропасть на мотоцикле в горах Дагестана. Об этом в пятницу, 24 октября, рассказали в «КП-Северный Кавказ».

Российский экстремал Николай Цибулько решил повторить трюк американского актера Тома Круза из фильма «Миссия невыполнима — 8»: он спрыгнул в пропасть на мотоцикле в горах Дагестана. Об этом в пятницу, 24 октября, рассказали в «КП-Северный Кавказ».

Прыжок экстремал совершил еще 23 октября. Сначала он разогнался на трапе, который был установлен на горе. После спрыгнул вниз со страховочными парашютами.

В свободном падении Цибулько пробыл 2−3 секунды, далее отпрыгнул от мотоцикла и открыл парашют.

— Это было безумно, волнительно, сложно, холодно, темно. Список можно продолжать долго, — цитирует коллегу Цибулько Сергея Белокрылина издание.

Недавно оператор FPV-дрона Вооруженных сил России воодушевился трюком персонажа фильма «Звездные войны» Люка Скайуокера — таким образом, ему удалось вскрыть защищенный логистический канал ВСУ.

Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить вирусный тренд под песню Ники Минаж. 32-летняя Мариана, недавно ставшая матерью, потеряла равновесие и упала со столешницы на пол.