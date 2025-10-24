Ричмонд
75 га земель незаконно сдали в аренду в одном из районов Ростовской области

На Дону прокуратура через суд изъяла более 75 га арендованных сельхозземель.

Источник: Комсомольская правда

В Константиновском районе Ростовской области после судебного иска изъяли более 75 га земель, находившихся в незаконном использовании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как пояснили в надзорном ведомстве, участки под сенокос, а также для выпаса скота получили четыре человека. Однако землю людям выделили без учета нормативов, то есть с нарушением установленной процедуры.

Сотрудники прокуратуры подали иск и потребовали признать недействительными договоры аренды. В суде обращение поддержали, к этому моменту площадки изъяты из незаконного пользования.

