Странный и нелепый: что означает слово «огайо» и когда оно уместно

«Огайо» служит синонимом слов «странный» и «нелепый». Его стали употреблять в этом контексте после волны шуток про американский штат Огайо. Тогда пользователи социальных сетей начали писать Only in Ohio («только в Огайо» — прим. «ВМ») под видеороликами и новостями, где жители штата делали что-то нелогичное и странное. Так в Сети подчеркивали, что подобные события могут происходить только в этом штате.