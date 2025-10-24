Ричмонд
Странный и нелепый: что означает слово «огайо» и когда оно уместно

В речи молодежи можно услышать слово «огайо», которое также можно произносить как «охайо». Что оно означает и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

Что означает слово «огайо».

«Огайо» служит синонимом слов «странный» и «нелепый». Его стали употреблять в этом контексте после волны шуток про американский штат Огайо. Тогда пользователи социальных сетей начали писать Only in Ohio («только в Огайо» — прим. «ВМ») под видеороликами и новостями, где жители штата делали что-то нелогичное и странное. Так в Сети подчеркивали, что подобные события могут происходить только в этом штате.

Когда уместно использовать.

«Огайо» можно использовать в том же контексте, что и «кринж» — для описания странных, нелепых и неловких ситуаций или поступков.

Примеры употребления:

«Этот новый студент ведет себя так, будто он из Огайо»; «У тебя снова телефон стал как из Огайо?»; «С таким нарядом он как будто из Огайо сбежал».