«ВКонтакте» заблокировали в Белоруссии

Белорусские пользователи социальной сети VK не могут попасть на сайт платформы. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили местные СМИ.

Белорусские пользователи социальной сети VK не могут попасть на сайт платформы. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили местные СМИ.

Социальную сеть внесли в Список ресурсов ограниченного доступа БЕЛГИЭ.

— На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен, — добавили в пресс-службе ведомства.

Длительность действия ограничений на данный момент неизвестна.

5 октября также стало известно, что пользователи iPhone после последнего обновления iOS 26.0.1 не могут оплатить подписки в AppStore и iCloud. Такие проблемы наблюдаются последнюю неделю.

Кроме того, пользователи iPhone жалуются, что новая iOS 26 «убивает» батарею смартфона и не дает нормально работать приложениям. Некоторые вообще не могут обновить смартфон.

До этого миллиардер и сооснователь Telegram Павел Дуров допустил, что его мессенджер может быть заблокирован в России. Он согласился с тем, что власти могут попытаться перевести пользователей с текущих платформ на отечественный аналог.

