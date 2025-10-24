Топ мемов о начальстве

16 октября работники разных компаний могут поздравить своего руководителя с Днем босса. Но каким бы замечательным человеком ни был глава коллектива, сотрудники всегда могут над ним похихикать. «Вечерняя Москва» собрала самые распространенные мемы про ситуации, связанные с начальством.
Праздник День босса зародился в Соединенных Штатах Америки еще в середине прошлого столетия. Его в 1958 году зарегистрировала в Торговой палате сотрудница страховой компании Патрисия Бэйс. Таким образом женщина хотела выразить признательность своему руководителю, а также подарить миру еще один способ наладить отношения между руководством и рядовыми сотрудниками.
Сперва этот день отмечали только в штате, где жила и работала Бэйс, но со временем он стал популярным по всей Америке и за ее пределами.
В России День шефа — праздник неофициальный. Так что каких-то торжеств по этому поводу устраивать не принято. Однако, если желание поздравить начальника все-таки присутствует, можно организовать с коллегами чаепитие и преподнести ему какой-нибудь небольшой, но приятный сувенир.
Если в коллективе люди много друг с другом разговаривают и часто смеются — значит, отношения в нем хорошие. Особенно если иногда начальник может пошутить над сотрудниками или наоборот.
— Шутки помогают разрядить обстановку, развеяться или переключиться, — рассказывает «ВМ» клинический психолог и эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова. — Начальники иногда могут ложно вызывать сотрудника и попросить выполнить странное, но обязательно срочное распоряжение, о котором сотрудник ничего не знал. Или сотрудники могут в докладе соврать, что компания ушла в минус. В общем, каждый шутит по-своему: главное, знать рамки и точно понимать, оценит ли руководство юмор или нет.
Однако соблюдайте осторожность — шутить над руководителем может быть не очень этично: ведь такое поведение нарушает субординацию.
— Конечно, люди не обязательно озвучивают свои смешные идеи о начальнике при нем же, — отмечает эксперт. — Иногда руководители бывают достаточно суровыми, чтобы люди могли себе такое позволить. Так что о таких руководителях обычно шутят между собой: так люди справляются со стрессом.
А попробуем.
Иногда начальникам приходят в голову ну очень креативные идеи, например как оптимизировать рабочие процессы или увеличить прибыль компании… Как же удобно, что они могут делегировать их выполнение своим сотрудникам.
Да-да…
Начальники чувствуют страх, так что на все их вопросы надо отвечать четко и уверенно, даже если ответ не отображает реальность.
Дел невпроворот.
Когда на работе спрашивают, чем ты занят, это не к добру… После этого вопроса начальник наверняка делегирует вам задачу! В этом случае лучше сразу сказать: очень много дел!
Бесконечный поток.
Проблема, особенно актуальная для тех мест, где можно уйти с работы пораньше, если выполнил все работу на день. Тут, как в школе: сдал первый контрольную? Получай еще задание!
Молодец, хвалю!
Кадр из сериала «офис» быстро разошелся на мемы. Описание может быть разным, но это всегда хвалящий за что-то начальник и сотрудник, не понимающий, за что именно его хвалят. Признавайтесь, кто хоть раз получал внеплановый и, возможно, незаслуженный комплимент от начальства?
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Зулия Лоикова, клинический психолог, эксперт по подбору персонала:
— Шутить над начальником можно, только если тот разделяет ваш юмор. Я знаю случаи, когда за невинные шутки человека увольняли. Или однажды коллега рассказывала, что они пошутили над генеральным директором, якобы проиграли судебное дело, хотя на самом деле они выиграли. Из-за этой новости у начальника был серьезный стресс, от которого он долго не мог отойти.