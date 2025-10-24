Топ мемов о начальстве

— Шутить над начальником можно, только если тот разделяет ваш юмор. Я знаю случаи, когда за невинные шутки человека увольняли. Или однажды коллега рассказывала, что они пошутили над генеральным директором, якобы проиграли судебное дело, хотя на самом деле они выиграли. Из-за этой новости у начальника был серьезный стресс, от которого он долго не мог отойти.