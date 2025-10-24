В Азовском море обнаружили шипа, считавшегося исчезнувшим более 70 лет

Шип является видом с низкой естественной численностью и когда-то обитал в бассейнах Чёрного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. В этих регионах шип существовал в трёх экологических формах, но чаще всего встречался в пресных водах. Его миграции в морские бассейны были редкостью.