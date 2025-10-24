Ричмонд
В Азовском море обнаружили шипа, считавшегося исчезнувшим более 70 лет

17 октября в районе урочища Кучугуры при осеннем мониторинге был пойман неполовозрелый шип длиной 56 см и весом 1,2 кг.

Источник: Аргументы и факты

Учёные нашли представителя одного из редчайших видов рыб Азовского моря — шипа. Этот экземпляр стал первым за 70 лет и считался вымершим в этом регионе. Об этом сообщает Азово-Черноморский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

17 октября во время осеннего мониторинга прибрежного промысла в районе урочища Кучугуры, был пойман неполовозрелый шип длиной 56 см и весом 1,2 кг.

Шип является видом с низкой естественной численностью и когда-то обитал в бассейнах Чёрного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. В этих регионах шип существовал в трёх экологических формах, но чаще всего встречался в пресных водах. Его миграции в морские бассейны были редкостью.

В Азовском море шип раньше встречался в бассейнах рек Дон и Кубань, а также в Чёрном море — в бассейне Дуная и реке Риони, но везде этот вид был редким гостем.

Ученые связывают это обнаружение с недавними работами по реакклиматизации шипа в водоёмах Кубани.