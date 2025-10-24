Навка рассказала, каким будет предстоящее выступление Валиевой в Китае

Предстоящее выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в Китае — официальное возвращение спортсменки на международную арену. Такое мнение в пятницу, 24 октября, выразила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
— Хочу отметить, что Камила впервые выступает спустя четыре года на таком массовом мероприятии, на массовом шоу. Можно сказать, возвращение Камилы на международную арену. Первое ее выступление будет завтра, — цитирует ее РИА Новости Спорт.
Валиева выступит в столице Китая уже 25 октября. Она покажет зрителям шоу-программу «Спящая красавица», поставленную творческой группой Навки.
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в свою очередь выразила мнение, что фигуристке будет очень сложно возвращаться в профессиональный спорт после дисквалификации.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также высказался об уходе Камилы Валиевой из группы тренера Этери Тутберидзе. Он раскритиковал наставницу за то, что та не высказалась по поводу допингового дела спортсменки.