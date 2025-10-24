«Его строки о жизни»: Певица ANILEDA рассказала о записи песни на стихи молодого бойца СВО

По словам исполнительницы, она не могла просто прочитать и забыть. Это больше чем песня, это мост между теми, кто в данную минуту находится на передовой защищая своих близких и Родину, и теми, кто ждет их дома. Это голос, который звучит из окопов прямо в души, подчеркнула Аделина.