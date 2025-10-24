«Его строки о жизни»: Певица ANILEDA рассказала о записи песни на стихи молодого бойца СВО

Российская исполнительница и автор песен ANILEDA (настоящее имя Аделина Ахметова) записала новую песню на стихи молодого солдата, участника специальной военной операции.
Фото: Владислав Спагар.
Отмечалось, что композиция стала по-настоящему душераздирающей музыкальной поэмой, которая пропитана глубоким, подлинным патриотизмом. Веди он заключается не в громких лозунгах, а в простой и вечной любви к родному дому.
Фото: Владислав Спагар.
При этом песня построена на контрасте, где суровая реальность с «небом исполосованным», а дни похожи на «временную петлю», противопоставлена хрупким, но ярким воспоминаниям бойца. Воин в мыслях убегает от ужаса к отцовской пасеке, к сладкому меду и ощущению росы под босыми ногами.
«Все началось с того, что я случайно наткнулась в сети на письмо молодого солдата. Его искренние строки были о жизни, о самом главном: о доме, близких, надежде», — отметила ANILEDA.
Фото: Владислав Спагар.
По словам исполнительницы, она не могла просто прочитать и забыть. Это больше чем песня, это мост между теми, кто в данную минуту находится на передовой защищая своих близких и Родину, и теми, кто ждет их дома. Это голос, который звучит из окопов прямо в души, подчеркнула Аделина.
Фото: Владислав Спагар.
К песне ANILEDA при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив был выпущен и видеоклип, который был снят в Белгородской области. Драматизм и пронзительность клипа стали идеальным воплощением песни. Видео переносит зрителя из мира тишины и ожидания в суровую фронтовую реальность.