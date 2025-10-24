Гигантскую летающую рептилию возрастом 70 миллионов лет нашли в Сирии

В Сирии в начале 2000-х годов геолог нашел массивный фрагмент кости, и после краткого изучения об ископаемом забыли на годы. Позднее палеонтолог Вафа Адель Альхалаби вновь посетила образец, перевезла его к себе домой и выяснила, что окаменелость оказалась левой плечевой костью птерозавра — гигантской рептилии, которая летала в меловом периоде. Об этом сообщил журнал The Science of Nature.