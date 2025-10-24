Гигантскую летающую рептилию возрастом 70 миллионов лет нашли в Сирии

В Сирии в начале 2000-х годов геолог нашел массивный фрагмент кости, и после краткого изучения об ископаемом забыли на годы. Позднее палеонтолог Вафа Адель Альхалаби вновь посетила образец, перевезла его к себе домой и выяснила, что окаменелость оказалась левой плечевой костью птерозавра — гигантской рептилии, которая летала в меловом периоде. Об этом сообщил журнал The Science of Nature.
Длина сохранившейся части составляет 29 сантиметров, что примерно на 10 процентов меньше, чем у Quetzalcoatlus northropi — гиганта-рекордсмена из Северной Америки с размахом крыльев около 11 метров.
— Размах крыльев этого животного, вероятно, достигал 10 метров, что сопоставимо с крупнейшими известными птерозаврами. Это показывает, что эти гигантские летуны не ограничивались несколькими регионами, а были широко распространены даже на территории современного Ближнего Востока, — отметил соавтор исследования Фелипе Пинейру из Федерального университета Пампа в Бразилии.
Птерозавр, останки которого нашли в Сирии, принадлежит к семейству аждархид — беззубых птерозавров с длинной шеей, которые господствовали в небе ближе к концу мелового периода, передает журнал.
