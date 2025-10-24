Роскомнадзор заблокировал крупнейшую базу аниме и манги MyAnimeList

Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к сайту MyAnimeList — крупнейшей в мире базе данных и социальному сообществу по японской манге и аниме.
Согласно информации из Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих данные, распространение которых запрещено в РФ, MyAnimeList заблокировали 22 октября, передает РИА Новости.
До этого ведомство приняло решение ограничить доступ к сервису по замеру скорости интернета Speedtest из-за угроз безопасности.
Кроме того, штраф в размере трех миллионов рублей наложили на интернет-энциклопедию Wikipedia за отказ удалять пропаганду ЛГБТ* с сайта.
В начале декабря 2024 года РКН заблокировал популярный сайт — библиотеку аниме jut.su. Решение, как отмечалось, было принято в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
РКН также намерен потратить 59 миллиардов рублей на модернизацию системы блокировки сайтов в России. Такой вывод можно сделать на основе соответствующего федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности».
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.