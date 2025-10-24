Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доступ к ВКонтакте заблокирован в Беларуси по представлению КГБ

В Беларуси доступ к ВКонтакте был ограничен по представлению КГБ.

Источник: Комсомольская правда

Доступ к ВКонтакте заблокирован в Беларуси по представлению КГБ. Подробности пишет БелТА со ссылкой на БелГИЭ (Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью).

В ведомстве отметили, что на основании представления Комитета государственной безопасности доступ в информационному ресурсу vk.соm был заблокирован 24 октября. Речь идет про Desktop-версию. В БелГИЭ добавили, что приложение ВК продолжает работать.

В Беларуси доступ к ВКонтакте был ограничен по представлению КГБ. Фото: телеграм-канал БелТА.

Тем временем крупный белорусский банк вводит ограничение на снятие наличных с карт с ноября.

Кстати, синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в выходные 25 и 26 октября: «Сильные дожди и порывистый ветер».

Кстати, единая система оплаты проезда в транспорте будет создана в Беларуси.