Доступ к ВКонтакте заблокирован в Беларуси по представлению КГБ. Подробности пишет БелТА со ссылкой на БелГИЭ (Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью).
В ведомстве отметили, что на основании представления Комитета государственной безопасности доступ в информационному ресурсу vk.соm был заблокирован 24 октября. Речь идет про Desktop-версию. В БелГИЭ добавили, что приложение ВК продолжает работать.
В Беларуси доступ к ВКонтакте был ограничен по представлению КГБ. Фото: телеграм-канал БелТА.
Тем временем крупный белорусский банк вводит ограничение на снятие наличных с карт с ноября.
Кстати, синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в выходные 25 и 26 октября: «Сильные дожди и порывистый ветер».
Кстати, единая система оплаты проезда в транспорте будет создана в Беларуси.