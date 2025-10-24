Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия всегда была и будет готова к мирному диалогу по Украине. Однако любые попытки оказывать давление на Москву, по словам политика, бессмысленны и бесполезны.