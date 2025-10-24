Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз призвала усилить давление на Россию, чтобы принудить страну к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
По мнению председателя ЕК, скоординированные санкции против РФ якобы имеют «ключевое значение» для давления на Москву в вопросе остановки боевых действий.
Фон дер Ляйен также заявила, что Европа в настоящий момент расширяет сотрудничество в сфере оборонной промышленности, а также работает над репарационным кредитом для Украины.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия всегда была и будет готова к мирному диалогу по Украине. Однако любые попытки оказывать давление на Москву, по словам политика, бессмысленны и бесполезны.