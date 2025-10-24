Президент Украины Владимир Зеленский нарушил традиции британского протокола, повернувшись спиной к королю страны Карлу III во время встречи с ним в Лондоне, которая прошла в пятницу, 24 октября. Это заметно на фотографиях, которые были опубликованы в Telegram-канале лидера киевского режима.
В частности, на одном из снимков видно, что Зеленский стоит перед монархом, повернувшись к нему спиной, что противоречит классическим правилам общения с членами королевской семьи. В своем официальном сообщении Владимир Зеленский выразил благодарность Карлу III, особо отметив поддержку Великобритании для Украины, передает «Главный региональный».
18 сентября эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова заявила, что президент США Дональд Трамп нарушил королевский протокол и этикет, похлопав по спине Карла III. При этом она предположила, что монархический протокол в Великобритании становится более демократичным, поскольку Трампа не осудили за его действия.
В тот же день Владимир Зеленский поблагодарил Карла III за упоминание важности поддержки Киева во время государственного банкета с участием Дональда Трампа и его супруги Мелании. Он добавил, что возможность подписать закон о ратификации Соглашения о 100-летнем партнерстве Лондона и Киева является «большой честью» для его государства.