ФСИН РФ опровергла сведения о якобы нападении на конвой в Казани

Как писал сайт KP.RU, в июле ФСИН опровергла информацию о якобы существующей угрозе жизни для осужденного на 16 лет колонии за взятки бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко. В ведомстве отметили, что распространяемая в СМИ информация об угрозе безопасности осужденного Захарченко не соответствует действительности. Подчеркивалось, что безопасность Захарченко обеспечивается в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса и предусматривает право осужденного обратиться с заявлением об обеспечении личной безопасности.