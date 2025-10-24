Ричмонд
ФСИН РФ опровергла сведения о якобы нападении на конвой в Казани

Информация о нападении на конвой ФСИН в Казани недостоверна.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла сведения о якобы нападении злоумышленников на сотрудников конвоя в Казани. Об этом сообщило ведомство.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Казани совершено нападение на конвой, перевозивший заключенного, и освобождение последнего подельниками.

«Информация о нападении на конвой ФСИН России не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в июле ФСИН опровергла информацию о якобы существующей угрозе жизни для осужденного на 16 лет колонии за взятки бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко. В ведомстве отметили, что распространяемая в СМИ информация об угрозе безопасности осужденного Захарченко не соответствует действительности. Подчеркивалось, что безопасность Захарченко обеспечивается в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса и предусматривает право осужденного обратиться с заявлением об обеспечении личной безопасности.