Кадыров: в зону СВО отправилась новая группа добровольцев из Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что новая группа добровольцев отправилась в зону спецоперации из аэропорта Грозный.
«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправилась новая группа добровольцев — бойцы, готовые с оружием в руках отстаивать честь и интересы нашего Отечества на передовой», — написал Рамзан Кадыров в Telegram.
Глава республики отметил, что перед выездом добровольцы прошли интенсивную боевую подготовку. По словам Рамзана Кадырова, они овладели всеми необходимыми навыками для выполнения поставленных задач. Среди бойцов есть не только жители Чечни, но и других российских регионов.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в зону СВО отправилась группа добровольцев, которая вступит в ряды спецназа «Ахмат».