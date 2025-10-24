Кадыров: в зону СВО отправилась новая группа добровольцев из Грозного

Глава республики отметил, что перед выездом добровольцы прошли интенсивную боевую подготовку. По словам Рамзана Кадырова, они овладели всеми необходимыми навыками для выполнения поставленных задач. Среди бойцов есть не только жители Чечни, но и других российских регионов.