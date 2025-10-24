Ричмонд
В составе замов главы Минтранса появился новый человек

Борис Ташимов, ранее занимавший пост замруководителя Росморречфлота, утвержден в должности заместителя министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

