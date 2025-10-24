«ВКонтакте» заявил, что изучает ситуацию с блокировкой в Белоруссии

Социальная сеть «ВКонтакте» изучает ситуацию с блокировкой версии сайта для компьютеров на территории Белоруссии и делает все возможное для того, чтобы ее сервисы стали вновь доступны для пользователей этой страны. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе социальной сети.
— «ВКонтакте» изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователям в Беларуси как можно скорее, — передает ТАСС.
Белорусские пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервисам «ВКонтакте» вечером 24 октября. Социальную сеть добавили в список ресурсов ограниченного доступа БЕЛГИЭ. Длительность действия ограничений и ее кульминация пока неизвестны.
В тот же день стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту MyAnimeList — крупнейшей в мире базе данных и социальному сообществу по японской манге и аниме. Согласно информации из Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих данные, распространение которых запрещено в РФ, решение о блокировке портала приняли 22 октября.