«ВКонтакте» заявил, что изучает ситуацию с блокировкой в Белоруссии

Социальная сеть «ВКонтакте» изучает ситуацию с блокировкой версии сайта для компьютеров на территории Белоруссии и делает все возможное для того, чтобы ее сервисы стали вновь доступны для пользователей этой страны. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе социальной сети.