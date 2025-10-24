Роскомнадзор заблокировал крупнейшую мировую базу данных аниме MyAnimeList

Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации крупнейшую мировую базу данных и социальную сеть о японских аниме и манге MyAnimeList. Соответствующие данные опубликованы на официальном портале ведомства.
Согласно обновленному перечню, доступ к интернет-ресурсу был ограничен 22 октября. При попытке перехода на сайт браузер выдает сообщение об ошибке, подтверждающее блокировку.
MyAnimeList представляет собой онлайн-платформу с каталогом японских анимационных сериалов и комиксов, которая предоставляет доступ к обширной базе данных произведений и позволяет вести личные коллекции.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор частично ограничил работу WhatsApp и Telegram.