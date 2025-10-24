В Белоруссии заблокировали доступ к соцсети ВКонтакте

Отмечается, что решение о блокировке сервиса было принято на основании представления КГБ республики. Соцсеть «ВКонтакте» была добавлена в список ограниченного доступа к интернет-ресурсам в пятницу, 24 октября 2025 года. При этом длительность ограничения не уточняется.