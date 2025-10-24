В Белоруссии заблокировали доступ к соцсети ВКонтакте

Доступ к социальной сети «ВКонтакте» заблокирован на территории Белоруссии. Об этом сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.
Отмечается, что решение о блокировке сервиса было принято на основании представления КГБ республики. Соцсеть «ВКонтакте» была добавлена в список ограниченного доступа к интернет-ресурсам в пятницу, 24 октября 2025 года. При этом длительность ограничения не уточняется.
Пресс-служба социальной сети также прокомментировала KP.RU ситуацию с блокировкой социальной сети в Белоруссии.
«ВКонтакте» изучает ситуацию и делает всё необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Белоруссии как можно скорее", — говорится в сообщении.
Ранее KP.RU сообщал, что Роскомнадзор ограничил доступ к разработанному американской компанией сервису Speedtest.