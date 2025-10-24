Перенос «зеленой энергетики» в Мировой океан сократит выбросы СО2 на 15%

Опираясь на эти данные, ученые построили карту наиболее перспективных зон для сооружения ферм морских ветряков и солнечных батарей и оценили их общий вклад в мировую энергетику. Заполнение всего 1% этой карты позволит человечеству закрыть большую часть текущих мировых потребностей в энергии и около 30% потребления к 2050 году, а расширение этой площади до 10% позволит на 40% сократить выбросы СО2 в Китае, а также существенным образом уменьшить их в США, Канаде, России и других странах с высоким потреблением энергии.