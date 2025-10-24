Польские болельщики скандировали лозунги против УПА на матче «Шахтера»

Во время матча Лиги конференций УЕФА между донецким «Шахтером» и варшавской «Легией» болельщики польской команды выступили с политическими лозунгами. Инцидент произошел в Кракове на стадионе «Висла».
Как сообщает издание Gazeta Krakowska, фанаты «Легии» пытались пронести на трибуну баннер, напоминающий о Волынской резне. Охрана не разрешала внести флаг с надписью «Волынь. Мы помним», из-за чего часть болельщиков временно покинула трибуны.
По данным газеты, польские фанаты скандировали лозунги, направленные против «Украинской повстанческой армии»* (УПА*, запрещена в России как экстремистская организация), а также против лидера «Организации украинских националистов»* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская организация) Степана Бандеры, одного из инициаторов создания боевого крыла ОУН* — УПА*.
«К черту УПА и Бандеру», — скандировали сторонники «Легии».
На трибуны польские болельщики вернулись лишь за двадцать минут до начала встречи. По информации издания, это произошло после вмешательства сотрудников клуба «Висла», которые убедили службу безопасности «Шахтера» позволить пронести спорный баннер.
* признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.