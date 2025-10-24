Bloomberg: Пентагон получил анонимное пожертвование в 130 млн долларов

Пентагон получил анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов для выплаты компенсаций военнослужащим в ходе шатдауна, пишет Bloomberg.
«Двадцать третьего октября 2025 года военное ведомство получило анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов», — сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.
По его словам, взнос сделали с условием, что деньги используют «для компенсации расходов на зарплату и льготы военнослужащим». По данным агентства, сумма покроет только малую часть расходов, рассчитанных на 1,3 миллиона человек. В прошлом месяце Пентагон потратил около 9,8 миллиардов долларов на зарплаты сотрудникам.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что в США более 500 тысяч федеральных служащих не получат зарплату из-за продолжающегося шатдауна.