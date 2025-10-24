Ричмонд
Bloomberg: Пентагон получил анонимное пожертвование в 130 млн долларов

Взнос для Пентагона сделали с условием, что его используют «для компенсации расходов на зарплату и льготы военнослужащим».

Источник: Аргументы и факты

Пентагон получил анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов для выплаты компенсаций военнослужащим в ходе шатдауна, пишет Bloomberg.

«Двадцать третьего октября 2025 года военное ведомство получило анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов», — сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.

По его словам, взнос сделали с условием, что деньги используют «для компенсации расходов на зарплату и льготы военнослужащим». По данным агентства, сумма покроет только малую часть расходов, рассчитанных на 1,3 миллиона человек. В прошлом месяце Пентагон потратил около 9,8 миллиардов долларов на зарплаты сотрудникам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что в США более 500 тысяч федеральных служащих не получат зарплату из-за продолжающегося шатдауна.

Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
