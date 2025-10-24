«Появились новые опухоли»: Слепаков* рассказал о болезни участника КВН Козмопулоса

После операции экс-участнику команды КВН «Сборная Пятигорска» Павлу Козмопулосу не стало лучше — у него на мозге появились новые опухоли. Об этом в пятницу, 24 октября, рассказал комик Семен Слепаков* в своем личном блоге.
— Ему сделали операцию, и он потерял слух. В его голове появлялись новые опухоли, сделать с этим было ничего нельзя — их приходилось время от времени удалять, — добавил Слепаков*.
Юморист отметил, что с каждой новой операцией состояние здоровья Козмопулоса стремительно ухудшалось. Несмотря на диагноз, звезда КВН много работал, создал семью и не поддавался унынию.
— Он был для меня примером смелости, выносливости и жизнелюбия. Он боролся с болезнью 16 лет, — добавил Слепаков*.
До этого юмористка Елена Борщева добавила, что Козмопулос в последние годы жизни был вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Однако он продолжал жить полной жизнью, в том числе выступать, писать книги и киносценарий, а также работать с детьми.
О смерти юмориста стало известно 24 октября. Павел Козмопулос скончался в возрасте 44 лет от онкологии. Юморист умер за неделю до 45-го дня рождения в больнице Минеральных Вод.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.