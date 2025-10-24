Ричмонд
ФСИН опровергла нападение на конвой в Казани и освобождение заключённого

Во ФСИН опровергли сообщение о нападении на конвой в Казани и похищение заключённого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

«Информация о нападении на конвой ФСИН России не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что в Казани произошло нападение на конвой ФСИН: неизвестные на автомобиле Kia Rio блокировали служебный транспорт на улице Гвардейской, избили конвоиров и насильно освободили задержанного военнослужащего-срочника. После инцидента злоумышленники скрылись, был объявлен план «Перехват».

