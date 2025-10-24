Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В жилой многоэтажке в Элисте произошёл взрыв, пострадали два человека

В Элисте произошёл взрыв в квартире многоэтажного жилого дома, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, причиной инцидента могло стать срабатывание осколочной гранаты внутри помещения. Силами экстренных служб из девятиэтажного здания в седьмом микрорайоне города было эвакуировано около 60 жильцов. На месте продолжают работу оперативные службы.

Ранее Life.ru сообщал, как сегодня утром дрон ВСУ ударил по жилому дому в Красногорске. В результате атаки пострадали пятеро человек, включая ребёнка, которого вынесли на окровавленных носилках из разрушенного здания. Глава муниципалитета Дмитрий Волков навестил пострадавших, отметив, что все они пребывают в сознании, а травмированный мальчик был оперативно доставлен в Детский клинический центр имени Л. Рошаля для оказания специализированной помощи — к настоящему моменту ребёнка успешно прооперировали. Власти также пообещали обеспечить временным жильём всех жильцов повреждённого дома.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.