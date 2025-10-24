В жилой многоэтажке в Элисте произошёл взрыв, пострадали два человека

По предварительной информации, причиной инцидента могло стать срабатывание осколочной гранаты внутри помещения. Силами экстренных служб из девятиэтажного здания в седьмом микрорайоне города было эвакуировано около 60 жильцов. На месте продолжают работу оперативные службы.
Ранее Life.ru сообщал, как сегодня утром дрон ВСУ ударил по жилому дому в Красногорске. В результате атаки пострадали пятеро человек, включая ребёнка, которого вынесли на окровавленных носилках из разрушенного здания. Глава муниципалитета Дмитрий Волков навестил пострадавших, отметив, что все они пребывают в сознании, а травмированный мальчик был оперативно доставлен в Детский клинический центр имени Л. Рошаля для оказания специализированной помощи — к настоящему моменту ребёнка успешно прооперировали. Власти также пообещали обеспечить временным жильём всех жильцов повреждённого дома.
