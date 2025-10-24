24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд Брест-Минск по техническим причинам был остановлен на станции Доманово. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую железную дорогу.
Так, 24 октября 2025 года поезд № 726 Брест-Минск с отправлением из Бреста в 19.03 и прибытием на конечную станцию в 22.28 по техническим причинам (неисправность электропоезда) в 21.05 был остановлен на станции Доманово.
Доставка пассажиров данного поезда от станции Доманово организована графиковым поездом № 28 Брест-Москва, который прибудет на станцию Минск-Пассажирский ориентировочно в 23.50.
Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства. -0-