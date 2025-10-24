Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд Брест-Минск по техническим причинам был остановлен на станции Доманово

Так, 24 октября 2025 года поезд № 726 Брест-Минск с отправлением из Бреста в 19.03 и прибытием на конечную станцию в 22.28 по техническим причинам (неисправность электропоезда) в 21.05 был остановлен на станции Доманово.

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд Брест-Минск по техническим причинам был остановлен на станции Доманово. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую железную дорогу.

Так, 24 октября 2025 года поезд № 726 Брест-Минск с отправлением из Бреста в 19.03 и прибытием на конечную станцию в 22.28 по техническим причинам (неисправность электропоезда) в 21.05 был остановлен на станции Доманово.

Доставка пассажиров данного поезда от станции Доманово организована графиковым поездом № 28 Брест-Москва, который прибудет на станцию Минск-Пассажирский ориентировочно в 23.50.

Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства. -0-