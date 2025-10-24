«Еще не осознал»: блогер рассказал о реакции сына Усольцевых на версию о побеге

Сибирский блогер Александр Андрюшенков, который провел расследование дела о пропаже Усольцевых в тайге, в пятницу, 24 октября, рассказал, что реакция их сына Данила Баталова на него была «вызывающей». Блогер подчеркнул, что мужчина категорически отрицает версию о побеге своей семьи.
— Он занял агрессивную позицию защиты. Мое предположение — сын знал обо всем, что это будет побег, и ни о чем не переживал. Он показывал своим поведением, что никакого горя не случилось. Предположим, человек еще не осознал произошедшее или верит в лучшее. Но когда я начал говорить о том, что это побег, сразу же последовала агрессивная реакция, — подчеркнул Андрюшенков.
Также блогер выразил мнение, что иностранцы помогли семье Усольцевых организовать исчезновение — по его словам, семья могла пересечь границу с Монголией, которая находится в 800−900 километрах от места исчезновения. Он подчеркнул, что первые два дня Усольцевых никто не искал, и они могли успеть уйти на территорию Монголии, передает News.ru.
22 октября Александр Андрюшенков выразил мнение, что Даниил Баталов, которого не было с семьей в походе, скрывает правду о своих родителях. Блогер пояснил, что не увидел в глазах мужчины разочарования, и, по его словам, человек, у которого пропали родственники, ведет себя «иначе».
