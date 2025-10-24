Суд Ростова-на-Дону арестовал экс-мэра города Логвиненко до 23 декабря

Суд в Ростове-на-Дону отправил в СИЗО до конца декабря бывшего мэра города Алексея Логвиненко по делу о превышении должностных полномочий с ущербом более 47 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС.
«Избрать меру пресечения… по 23 декабря 2025 года включительно», — говорится в решении суда.
Как писал сайт KP.RU, 24 октября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении бывшего главы городской администрации Ростова-на-Дону Логвиненко заведено дело. Следствие полагает, что в 2020 году Логвиненко, являясь главой Ростова-на-Дону, вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. В связи с этим бюджету города был причинен ущерб на сумму более чем 47 миллионов рублей.
Напомним, в пятницу правоохранителями был задержан экс-глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.