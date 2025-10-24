Суд Ростова-на-Дону арестовал экс-мэра города Логвиненко до 23 декабря

Как писал сайт KP.RU, 24 октября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении бывшего главы городской администрации Ростова-на-Дону Логвиненко заведено дело. Следствие полагает, что в 2020 году Логвиненко, являясь главой Ростова-на-Дону, вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. В связи с этим бюджету города был причинен ущерб на сумму более чем 47 миллионов рублей.