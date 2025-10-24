Бывшего главу администрации Ростова взяли под стражу

Бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко взяли под стражу. Эту информацию 24 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 декабря 2025 года, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, по информации СК, экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ).
Предварительно, в 2020 году «вопреки требованиям бюджетного законодательства был привлечен кредит коммерческого банка». В результате ущерб городу составил более 47 млн рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.