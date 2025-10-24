Этап Кубка мира по фристайлу в Швеции отменен

Очередной этап Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в шведском Идре с 12 по 14 декабря, отменен. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
В качестве причины отмены соревнований называют организационные обстоятельства.
В настоящее время Шведская федерация лыжного спорта рассматривает возможность переноса мероприятия на другую площадку.
Ранее, 21 октября, исполком FIS принял решение о недопуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.