Этап Кубка мира по фристайлу в Швеции отменен

В качестве причины отмены соревнований называют организационные обстоятельства.

Источник: Аргументы и факты

Очередной этап Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в шведском Идре с 12 по 14 декабря, отменен. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В качестве причины отмены соревнований называют организационные обстоятельства.

В настоящее время Шведская федерация лыжного спорта рассматривает возможность переноса мероприятия на другую площадку.

Ранее, 21 октября, исполком FIS принял решение о недопуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.