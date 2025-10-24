БЖД: поезд Брест-Минск был остановлен, а его пассажиров забрал московский состав

В организации отметили, что 24 октября, в пятницу, поезд № 726 Брест — Минск с отправлением из Бреста в 19.05 и прибытием в столицу в 22.28 в 21.05 был остановлен по техническим причинам на станции Доманове. Причиной послужила неисправность электропоезда.