БЖД: поезд Брест-Минск был остановлен, а его пассажиров забрал московский состав

БЖД сказала, что поезд Брест — Минск был остановлен по причине неисправности.

Источник: Комсомольская правда

БЖД сообщила, что поезд Брест — Минск был остановлен, а его пассажиров забрал московский состав. Подробности обнародовали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В организации отметили, что 24 октября, в пятницу, поезд № 726 Брест — Минск с отправлением из Бреста в 19.05 и прибытием в столицу в 22.28 в 21.05 был остановлен по техническим причинам на станции Доманове. Причиной послужила неисправность электропоезда.

В БЖД уточнили, что доставка пассажиров от указанной станции была организована поездом № 28 Брест — Москва. Он приедет в столицу на станцию Минск-Пассажирский примерно в 23.50. Подробную информацию можно получить по телефону 105.

