Шилль: Франция готова направить войска на территорию Украины в 2026 году

Франция готова разместить свои войска на Украине в 2026 году — это произойдет в рамках предоставления гарантий безопасности. Об этом в пятницу, 24 октября, заявил начальник штаба сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль.

По его словам, следующий год станет годом коалиций. В ходе учений «Орион-26» также получится проверить их эффективность взаимодействия, уточнили на телеканале BFMTV.

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что европейские страны неоднократно пытались сорвать прямой диалог как между Россией и США, так и между президентами этих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подписал закон об одобрении указа «О направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства».

Министр обороны Великобритании Джон Хили также утверждал, что Лондон готов развернуть военный контингент на Украине в случае достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта.

