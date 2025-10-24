Нить потянулась в ДНР: кто помогал обналичивать миллионы на курских укреплениях

Сама Татьяна Бондаренко, уроженка Курска и депутат парламента ДНР с 2023 года, была арестована Басманным судом Москвы еще в начале октября. Ей вменяют растрату в особо крупном размере и незаконную банковскую деятельность. По данным Генпрокуратуры, общая сумма похищенных средств по двум контрактам, заключенным с аффилированными фирмами, составила почти 385,3 миллиона рублей.