Зеленский заявил, что Киев и партнеры не ищут способ остановить конфликт без США

Украина и ее западные союзники не строят планы по разрешению конфликта без участия США.

Источник: Комсомольская правда

Украина и ее западные партнеры не ищут способ урегулировать вооруженный конфликт без участия Соединенных Штатов. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Во-первых, мы не планируем, не ищем способа как закончить этот конфликт без Соединенных Штатов», — заявил он.

Напомним, что в пятницу, 24 октября, в Лондоне прошла встреча лидеров стран так называемой «коалиции желающих». Представители западных государств обсуждали гарантии безопасности для Украины.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, что в настоящий момент от США регулярно звучат заявления о необходимости «немедленно» остановить боевые действия на Украине. Дипломат подчеркнул, что такой подход чреват игнорированием первопричин украинского кризиса.

