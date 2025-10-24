Украина и ее западные партнеры не ищут способ урегулировать вооруженный конфликт без участия Соединенных Штатов. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Во-первых, мы не планируем, не ищем способа как закончить этот конфликт без Соединенных Штатов», — заявил он.
Напомним, что в пятницу, 24 октября, в Лондоне прошла встреча лидеров стран так называемой «коалиции желающих». Представители западных государств обсуждали гарантии безопасности для Украины.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, что в настоящий момент от США регулярно звучат заявления о необходимости «немедленно» остановить боевые действия на Украине. Дипломат подчеркнул, что такой подход чреват игнорированием первопричин украинского кризиса.