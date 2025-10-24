Sky: в Великобритании по ошибке выпустили осужденного нелегала

Полиция Великобритании разыскивает незаконно находившегося в стране мигранта из Эфиопии, осужденного за преступление и по ошибке освобожденного вместо подготовки к высылке. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Речь идет о 41-летнем Хадуше Кебату. В прошлом месяце суд города Челмсфорд признал его виновным в домогательствах к несовершеннолетней и женщине, приговорив к году тюрьмы. По данным Sky News, 24 октября Кебату выпустили из заключения для передачи сотрудникам Министерства внутренних дел и последующей депортации, однако по невыясненным обстоятельствам он исчез на одном из этапов.
Министр юстиции Дэвид Лэмми, как сообщает источник телеканала в правительстве, выразил крайнее недовольство случившимся и инициировал расследование инцидента.
Установленные судом факты домогательств, совершенных Кебату в июле, вызвали волну протестов с требованием прекратить практику размещения нелегальных мигрантов в отелях. Хотя обычно просителей убежища размещают в специализированных центрах, их не хватает. По официальной статистике МВД Великобритании, к марту 2025 года в 210 гостиницах по всей стране проживало 32 тысячи нелегальных мигрантов. По сведениям The Times, содержание просителей убежища обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 миллиарда фунтов стерлингов (около 5,4 миллиарда долларов США) ежегодно. Правительство пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.