RTL: Украшения из Лувра поместили в Банк Франции

Драгоценности из ограбленного неизвестными 19 октября Лувра переместили в хранилище Банка Франции на время проведения оценки ситуации с безопасностью в музее. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источник.
По данным издания, отправку осуществили 24 октября при беспрецедентных мерах безопасности. При этом Банк Франции находится в 300 м от Лувра.
Источники радиостанции уточнили, что речь идет как о королевских драгоценностях, обычно выставленных в Галерее Аполлона, так и о других ювелирных изделиях, ранее демонстрировавшихся в разных залах музея.
Радиостанция отметила, что все ценности поместили в главный сейф Банка Франции — подземное хранилище на глубине 26 м, где хранятся около 90% золотого запаса республики.
Как писал сайт KP.RU, 21 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Она уточнила, что именно такую сумму назвал директор музея, однако подчеркнула, что финансовые потери несопоставимы с ущербом, нанесенным историческому и культурному наследию страны. По ее словам, грабители вряд ли смогут получить реальную выгоду от украденных ценностей, даже если решат переплавить драгоценности.