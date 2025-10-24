RTL: Украшения из Лувра поместили в Банк Франции

Как писал сайт KP.RU, 21 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Она уточнила, что именно такую сумму назвал директор музея, однако подчеркнула, что финансовые потери несопоставимы с ущербом, нанесенным историческому и культурному наследию страны. По ее словам, грабители вряд ли смогут получить реальную выгоду от украденных ценностей, даже если решат переплавить драгоценности.