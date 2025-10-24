Арестованный экс-мэр Ростова-на-Дону Логвиненко планировал улететь в Дубай 29 октября

Напомним, Логвиненко задержали в пятницу подозрению в превышении должностных полномочий. Он возглавил администрацию Ростова-на-Дону в 2019 году, после досрочной отставки его предшественника Виталия Кушнарева. В январе 2025 года Логвиненко сам подал в отставку.