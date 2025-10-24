Life.ru публикует видео с первого после воссоединения концерта «Тату» в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, что масштабное выступление в Москве может принести «Тату» около 30 миллионов рублей от продажи билетов, причём более половины из них были раскуплены ещё в середине сентября. Стоимость билетов варьировалась от пяти до 30 тысяч рублей Волкова и Катина получат за этот вечер приблизительно 15 миллионов рублей, а остальные средства покроют организационные расходы, включая аренду площадки и работу технического персонала.