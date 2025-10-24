Эксперт Романова объяснила, как избежать шестидневной рабочей недели в октябре

Предстоящая неделя, начинающаяся с 27 октября, будет шестидневной: россиянам придется трудиться в субботу, 1 ноября. Исполнительный директор профессиональной юридической группы «АИД» Екатерина Романова рассказала, как легально немного продлить свой отдых.
— Самое очевидное — оформить отпуск. Если у вас остались дни ежегодного оплачиваемого отдыха, можно взять один-два дня из остатка, — отметила эксперт.
По ее словам, Трудовой кодекс России допускает дробление отпуска. Главное, чтобы хотя бы одна его часть за год была не меньше двух недель.
— Работодатель должен издать приказ, и тогда суббота превратится в законный выходной. Многие делают именно так, присоединяя к празднику небольшой отпуск, чтобы получить полноценные четыре дня отдыха, — цитирует Романову агентство RT.
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в свою очередь объяснил, что работники при нормированном графике имеют полное право уйти со связи в нерабочее время, даже если они работают дистанционно.