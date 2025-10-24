Ричмонд
Минфин США ввел санкции против президента Колумбии Густаво Петро

США ввели санкции против Густаво Петро, которого Трамп ранее обвинил в поощрении производства наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов США ввело санкции в отношении президента Колумбии Густаво Петро. Об этом говорится в сообщении американского ведомства.

«Густаво Петро, 19 апреля 1960, Колумбия», — приводятся данные в списке офиса Минфина США по контролю за иностранными активами.

Ранее KP.RU сообщал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Густаво Петро в поощрении массового производства наркотиков, назвав главу Колумбии незаконным нарколидером, виновным в гибели людей и хаосе. Он также пригрозил колумбийскому президенту применением силовых мер со стороны США, если наркотрафик продолжится.

Немногим ранее Петро призвал США дать официальные разъяснения после того, как Вооруженные силы страны нанесли удар по рыболовецкой лодке недалеко от побережья Колумбии.

