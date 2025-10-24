В Запорожской области украинку приговорили к 14 годам за теракт и шпионаж

Согласно сообщению УФСБ России по Запорожской области, Суворова вступила в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами, и выполняла функции администратора Telegram-канала. Она передавала кураторам информацию о дислокации и передвижении подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации.
Как установило следствие, именно сведения, переданные Суворовой, были использованы украинскими вооружёнными формированиями в марте 2023 года для нанесения удара по Мелитополю. В результате атаки был причинён материальный ущерб зданию Военно-гражданской администрации Запорожской области.
Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области продавца-консультанта осудили на 12 лет колонии за сотрудничество с украинскими военными. По решению суда, мужчина признан виновным в государственной измене.
