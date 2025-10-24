В Запорожской области украинку приговорили к 14 годам за теракт и шпионаж

Как установило следствие, именно сведения, переданные Суворовой, были использованы украинскими вооружёнными формированиями в марте 2023 года для нанесения удара по Мелитополю. В результате атаки был причинён материальный ущерб зданию Военно-гражданской администрации Запорожской области.